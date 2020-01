Heeft het zin geld te doneren aan strijd tegen bosbranden in Australië? Of is het land rijk genoeg?

Verschillende beroemdheden zamelen geld in om de bosbranden in Australië te helpen bestrijden en roepen de man in de straat op hetzelfde te doen. Maar is dat wel nodig voor zo'n rijk en welvarend land? Jazeker, zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney, in "Terzake". "De bosbranden zijn gigantisch en nog lang niet voorbij."