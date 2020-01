Eerste coalitieregering in Spanje sinds Franco is een feit: Pedro Sanchez blijft premier

Nu is het dus toch gelukt om een regering te vormen. De sociaal-democratische PSOE en het linkse Podemos slaan de handen in elkaar om het land te leiden. Het is de eerste coalitieregering in Spanje in meer dan 40 jaar. In juni 1977 werden de eerste democratische verkiezingen gehouden in Spanje na de Franco-dictatuur. Sindsdien werden telkens eenpartijregeringen gevormd, die ofwel met een absolute meerderheid regeerden, ofwel een minderheidsregering waren, zoals het geval was bij de laatste regeringen onder zowel de conservatieve premier Mariano Rajoy als de socialistische premier Sánchez.

Om de zaak te beklinken had de coalitie wel nog het vertrouwen nodig van het parlement. Dat moet in Spanje via een stemming, waarbij de coalitie een absolute meerderheid moet halen (meer dan de helft van de stemmen). Als dat niet lukt moet een relatieve meerderheid (meer ja-stemmen dan nee-stemmen) in het parlement de coalitie goedkeuren.