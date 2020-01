Opvallend: voor het eerst in 10 jaar heeft België nog eens elektriciteit uitgevoerd

Voor het eerst in 10 jaar is België er vorig jaar in geslaagd om nog eens elektriciteit uit te voeren. Dat blijkt uit cijfers van Elia. Dat is de beheerder van het hoogspanningsnet.



Dat ons land elektriciteit kan uitvoeren is opmerkelijk. In 2018 moest ons land nog 20% van zijn elektriciteit importeren uit het buitenland, in 2019 konden we zelf een bescheiden 2% van onze elektriciteit uitvoeren.

Dat komt omdat onze eigen kerncentrales vorig jaar veel meer beschikbaar waren dan in het rampjaar 2018. Toen lagen 6 van de 7 Belgische kerncentrales stil in de winter.