Fraudeurs doen zich voor als Card Stop

De banken waarschuwen voor oplichting via sms-jes die verstuurd worden zogezegd door Card Stop. Dat is de dienst waar je betaalkaarten kunt laten blokkeren, bv als je je kaart verloren bent of als ze gestolen is.. Het gaat om valse berichten die helemaal niet door Card Stop worden verzonden maar door fraudeurs. Een link in de sms leidt naar een valse website waar mensen hun bancaire gegevens moeten doorgeven. "Het resultaat? Een groot risico op fraude en dus vaak een geplunderde rekening", luidt de waarschuwing. De sector herhaalt nog eens dat een bank, of de dienst Card Stop, nooit om persoonlijke codes vraagt via sms, mail of sociale media.