Groot veiligheidslek in populaire video-app TikTok: "Sociale media en vooral TikTok zijn een doelwit voor hackers"

Nadat hij zijn bevindingen had verzameld, heeft Vanunu de makers van de video-app op de hoogte gebracht. Luke Deschotels, lid van het veiligheidsteam van TikTok, liet in een mededeling weten dat zijn bedrijf zeer begaan is met de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers. TikTok benadrukt dat het een goede zaak is dat ethische hackers het lek hadden gevonden, voordat die gegevens in handen van hackers met slechte bedoelingen zouden vallen. Bytedance, de ontwikkelaar van TikTok, heeft ondertussen zijn app geüpdatet.