Tientallen doden en ruim 200 gewonden in rouwstoet Iraanse generaal Qassem Soleimani in geboortestad Kerman

Er wordt gevreesd voor vergeldingsacties van Iran, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat Iran uit is op een groter militair conflict met de VS. Iran zou immers geen partij zijn bij een groot militair conflict met de VS, dat in dat geval wellicht ook steun krijgt van bondgenoten binnen de NAVO of Israël en Saudi-Arabië. In die zin zal Iran bij een mogelijk vergelding proportioneel moeten handelen.



Iran heeft veel mogelijkheden om de dood van de Iraanse generaal te wreken. Het kan proberen om een hoge Amerikaanse militair te doden, of een aanval uit te voeren op Amerikaanse militairen in Irak of Afghanistan. Evengoed kan het een cyberaanval uitvoeren of binnen weken of maanden een aanslag op een Amerikaans doelwit in het Midden-Oosten uitvoeren. Aan Amerikaanse kant wordt ook gevreesd voor een mogelijke kidnapping of moord op Amerikaanse staatsburgers.