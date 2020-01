Cartoonisten over vijf jaar Charlie Hebdo: "Je mag iemand kwetsen die tegen een stootje kan"

In juni van dit jaar besliste de Amerikaanse krant The New York Times om geen politieke cartoons meer te publiceren in de internationale editie van de krant. Volgens Lectrr is dit zeer opvallend, omdat die krant zich profileert als een baken van vrije meningsuiting. "The New York Times was vijf jaar geleden een van de voortrekkers van het hele 'je suis Charlie'-gebeuren. Dat zij nu als eerste de stekker eruit te trekken bij de internationale cartoons, is heel frappant. Als The New York Times zijn cartoons buitenflikkert, dan geven zij een signaal aan de rest van de wereld dat cartoons niet zo belangrijk zijn."