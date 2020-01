Is Leopold Lippens schuldig aan belangenvermenging? Parket voert onderzoek naar burgemeester Knokke-Heist

Waarover gaat het? Het gemeentebestuur van de kustgemeente wil dat er in de Tolpaertpolder honderden woningen gebouwd worden. Dat betekent dat het agrarische gebied in de regio omgevormd moet worden naar een woonuitbreidingsgebied. Maar daarbij worden vragen ­gesteld bij de rol van burgemeester Lippens in het dossier.

Audit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid, had immers informatie verkregen over mogelijke onregelmatigheden. Zo nam burgemeester Lippens deel aan debatten op gemeenteraden die gingen over een deel van de polder waar familieleden van de burgemeester, zoals zijn kin­deren, belangen in hebben. Volgens Audit Vlaanderen had Lippens zichzelf moeten wraken.