Jambon over "kindergelduitspraak": "Heb verkeerd ingeschat dat dit tot zo veel commotie zou leiden"

Over naar de uitspraak van een dikke week geleden, waarbij hij het had over een "verhaal" dat hij "gehoord" zou hebben over een familie asielzoekers die een huis kon kopen met hun kindergeld. "Ik heb dat niet uitgecheckt", geeft de minister-president toe. "Ik besef dat ik als regeringsleider moet verbinden en dat ik misschien verkeerd heb ingeschat dat dit tot zo veel commotie zou leiden. Ik heb daaruit dus geleerd."

Hoe groot is dat probleem met die retroactieve terugbetaling van kindergeld eigenlijk? Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) waren er in de periode 2014-19 - waarvan dus één jaar met het Vlaamse kinderbijslagsysteem - 2.524 aanvragen, en niet in hoofdzaak van asielzoekers. Daarvan zijn er 117 uitbetalingen van 30 à 90.000 euro aan 111 rechthebbenden. Die rechthebbenden zijn dus niet uitsluitend asielzoekers, maar bijvoorbeeld ook mensen die uit het buitenland komen met een regeling met de kinderbijslagdienst uit dat land, "gemiste kinderen" die niet in het kinderbijslagsysteem zaten of uitbetalingen op basis van een vonnis van de rechtbank.

"Uit een manuele controle is gebleken dat de laatste 5 jaar minstens 1 geval is geweest waarbij retroactief een groot bedrag is uitbetaald aan een gezin voor een periode waarbij dat illegaal in het land was", aldus Beke. Let wel: het gaat hier over het "oude" federale systeem. "Die anomalie is al rechtgezet in het nieuwe groeipakket." Beke pleit uitdrukkelijk voor nuance in deze cijferdiscussie.

