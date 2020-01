"Kapper van filmsterren" en zakenman Jacques Dessange overleden

In de jaren 50 is hij ook de kapper van filmsterren als Jean Seberg, Brigitte Bardot en Jane Fonda of zangeressen als Sheila en Sylvie Vartan. Ook de deuren van filmfestivals gaan open. In 1984 wordt Dessange officiële partner van het Festival van Cannes. Later is hij ook welkom op de festivals van Deauville en Marrakech.

In de jaren 80 ontwikkelt hij de "coiffé-décoiffé-stijl", een soort nonchalante en warrige stijl, door sommigen ook wel "saut du lit" genoemd ("net uit bed", red.). Zijn kapsalonketen breidt hij in de loop der jaren alsmaar verder uit. In de jaren 90 brengt hij in samenwerking met L'Oréal ook schoonheidsproducten op de markt.

De laatste jaren gaat het Dessange iets minder goed voor de wind. Hij komt in onmin met zijn zoon en opvolger in verband met een financiële kwestie, wordt genoemd in enkele zaken van seksuele intimidatie en blijkt zich ook schuldig te hebben gemaakt aan fiscale fraude.