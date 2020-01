Klaar om potten te breken op een miljardenmarkt: waarom Galapagos-CEO Onno van de Stolpe "manager van het jaar" is

"Als je 20 jaar lang aan een bedrijf werkt, van de start tot waar we nu staan, dan kun je wel van volharding spreken", reageert Onno van de Stolpe op de erkenning. "Als ambassadeur ben ik zeker enthousiast over het Vlaamse ondernemersklimaat waarmee we te maken hebben gekregen. Over die hele 20 jaar hebben ze het hier fantastisch gedaan met de ondersteuning van de biotechsector. Dat kun je van Nederland niet zeggen. Dus wat dat betreft ben ik een groot supporter van Vlaanderen."

2019 was voor van de Stolpe een jaar om niet licht te vergeten. "Ik heb de Kilimanjaro beklommen, de Elfstedentocht gereden, een marathon gelopen. Het moet altijd groots zijn", zo zei Onno Van de Stolpe eerder dit jaar in een kranteninterview. Groots, zo kan je het voorbije jaar van zijn bedrijf Galapagos, met hoofdkwartier in Mechelen, wel degelijk noemen. Galapagos is gespecialiseerd in de ontwikkeling van medicijnen tegen ontstekingsziektes.