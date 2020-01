25-jarige Nederlander wil alle stations in België bezoeken, de teller staat op 105

Ryan Appelmans is geïmmigreerd naar Leuven voor zijn studies maatschappelijk werker, en heeft zich voorgenomen om alle NMBS-stations van België te bezoeken. Bij elk station neemt hij een selfie.: "Het is eigenlijk twee jaar geleden begonnen als een grap, en elke keer kwam er af en toe eentje bij, maar ik merkte dat het steeds leuker en leuker werd. En nu staat de teller op 105."

Een manier van inburgering

Appelmans ziet z'n passie als een manier van inburgering om België beter te leren kennen dan de meeste Belgen: "Het maximumaantal stations dat ik op één dag bezocht heb was 29. Ik ben toen met de fiets naar Brussel gegaan en ik heb elk station in het Brusselse bezocht. Je ziet dan al het mooie, maar ook de lelijke kanten van de hoofdstad die je anders nooit ziet."

Snel snel snel...

Als Appelmans dan in een station komt, is er meestal geen tijd te verliezen: "Ik moet vaak zien dat ik snel kan uitstappen om een selfie voor een stationsbord te maken. Bij grote stations is dat vaak geen probleem, maar bij kleinere lukt het meestal net niet. En dan wandel ik soms eerst in het dorp of de stad wat rond, of wandel ik gewoon door naar het volgende station om dan daar een foto te kunnen nemen."