Na brutale openingsspeech van Ricky Gervais: "Alsof ze in de hel op aarde terechtgekomen waren!"

Steun kreeg Gervais ook van de Britse tv-presentator Piers Morgan, die op nieuwswebsite Daily Mail de gastheer loofde voor zijn vrijpostigheid: "De speech was meedogenloos, brutaal, gemeen. Maar ook hilarisch. Dit was wat het aanwezige publiek nodig had, ook al waren ze gechoqueerd, zaten ze daar met hun bevroren gezichten (en dat was niet alleen te wijten aan de botox), alsof ze in de hel op aarde terechtgekomen waren. Het is eigenlijk wat we allemaal nodig hadden en dat is dan ook de reden waarom Gervais sinds zijn speech een 'trending topic' op Twitter is."

Of Gervais volgend jaar, voor de 6e keer dan, de Golden Globes mag inleiden, is nog maar de vraag. Maar voor velen is intussen wel duidelijk geworden dat: