NASA ontdekt mogelijk bewoonbare planeet, even groot als de aarde

De rode dwergster TOI 700 was oorspronkelijk verkeerd gecatalogeerd in de databank van TESS, als veel meer gelijkend op onze zon. Daardoor leken de planeten groter en warmer dan ze eigenlijk zijn. Toen de fout hersteld werd, werden de afmetingen van de planeten ook bijgewerkt.

"En toen realiseerden we ons dat de buitenste planeet ongeveer even groot was als de aarde en in de bewoonbare zone lag", zegt Emily Gilbert van de universiteit van Chicago. "Bovendien zagen we in 11 maanden onderzoek geen opflakkeringen van de ster, wat de kans groter maakt dat TOI 700 d bewoonbaar is."

Het is op die manier ook makkelijker om de omstandigheden in de atmosfeer en het oppervlak van de planeet in kaart te kunnen brengen. Dat gebeurt met de Spitzer Space Telescope. Onderzoek met die telescoop kon al bevestigen dat TOI 700 d een échte planeet is.