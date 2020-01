Nederlandse sigarenfamilie verdeelt 10 miljoen euro over personeel: "Blijk van waardering voor de mooie momenten"

Voor de 3200 werknemers die Royal Agio Cigars wereldwijd in dienst had wordt het afscheid verzacht door een royale premie. "Elke werknemer krijgt een premie op basis van het aantal jaren dienst," zegt Rudy Molenberghs, vakbondsman voor ABVV bij de fabriek in Westerlo, waar 280 mensen werken. "Wij hebben vernomen dat het minimum 1000 euro is, en dat gaat maximaal tot een premie van 6 maandlonen."

Eerst was er een veel kleinere premie van 250 euro per persoon voorgesteld, om de overgang naar de nieuwe organisatie te verzachten. Maar dat vond het personeel te weinig, en zo brak eind november zelfs een staking uit in de vestiging in Westerlo. "Uiteindelijk is toen eigenaar Ad Wintermans op de proppen gekomen met het voorstel om die 10 miljoen euro te verdelen over het personeel. Het was echt een emotionele reactie, een geste van de familie," zegt Molenberghs daarover. De eerste bedragen zijn intussen al uitbetaald.

De familie Wintermans zegt in haar persbericht "op die manier een blijk van waardering te willen geven voor de loyaliteit, de mooie momenten die we met elkaar hebben gedeeld en het wederzijdse respect dat we altijd hebben gevoeld."