Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wordt 36 jaar (of daar gaan we toch van uit)

Het waren tekenen dat Kim de opvolger zou worden van Kim Jong-il, die in 2011 zou komen te overlijden. Dat juist Kim Jong-un die eer te beurt viel, is op zich al opmerkelijk. Hij was pas de derde zoon. Waarom werden zijn twee oudere broers over het hoofd gezien, is dan een logische vraag. Zijn halfbroer Kim Jong-nam, de oudste van de de drie, was eerst de favoriet, maar viel in ongenade nadat hij naar Disneyland in Japan was gereisd met een vals paspoort. De middelste broer, Kim Jong-chul, zou ongeschikt zijn bevonden voor het leiderschap.