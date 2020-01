Onderzoekers ontwikkelen nieuw soort "verkeersborden" voor robots (met hulp van vleermuizen)

Maar professor Steckel ziet vooral toepassingen in de industrie, de mijnbouw of landbouw. "Voor zelfrijdende tractors bijvoorbeeld, of binnenschepen. Er zijn tal van toepassingen. Maar voor de zelfrijdende auto is dit systeem veel minder geschikt. Geluidsignalen zijn veel te traag en kunnen geen gedetailleerd beeld schetsen van de omgeving. Daar heb je lasersignalen voor nodig. En we kunnen moeilijk alle straten volhangen met ge-3D-printe bladeren."