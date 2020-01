Slechts 1 verkeersdode in Oslo in 2019, hoe kan dat? "Scandinavië doet geen toegevingen op vlak van verkeersveiligheid"

Een automobilist die met zijn wagen tegen een hek reed en daarbij om het leven kwam: dat was vorig jaar de enige verkeersdode in Oslo, de hoofdstad van Noorwegen die met 650.000 inwoners net iets groter is dan Antwerpen waar ruim 500.000 mensen wonen.

Toch vallen veel meer verkeersslachtoffers in de Scheldestad. Zo stierven in 2017 liefst 15 mensen in het verkeer, onder wie 12 fietsers en voetgangers. Hoe komt het dat Oslo het zoveel beter doet en in 2019 geen enkele dode zwakke weggebruiker hoefde te betreuren? "In heel Scandinavië en in grote stukken van Nederland doet men op vlak van verkeersveiligheid geen toegevingen", zegt verkeersdeskundige Willy Miermans in "Nieuwe feiten" op Radio 1.