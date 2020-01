Otter gespot in Durme- en Moervaartvallei: "Ze zijn toch niet uitgestorven"

Na vele jaren is er eindelijk terug een teken van otters in de Durme- en Moervaartvallei. Het dier werd in december meermaals vastgelegd op camera.

Goede omgeving

De otter werd op 6, 7 en 30 december 2019 gezien op een camera in de Moervaartvallei. "Dat is heel goed nieuws want dat betekent dat de kwaliteit in de vallei heel goed is. Otters komen enkel voor als er veel vissen zijn, als de waterkwaliteit goed is en als er veel rust is langs het water", zegt bioloog Joris Everaert. "Het is heel belangrijk dat die rust behouden wordt want otters komen voor in gebieden waar mensen amper komen. Die diertjes zijn heel schuw van nature en mijden dus menselijk contact", gaat Everaert verder.

Het dier werd sinds de jaren '80 als uitgestorven beschouwd maar duikt nu stilletjesaan terug op in Vlaanderen.

Mannetje of vrouwtje

De otter werd drie keer waargenomen op camera in de Moervaartvallei, maar hij liet ook andere sporen na. "We hebben ook spraints gevonden langs de Durme, dat zijn de uitwerpselen van de otter." Vrijwilligers van Natuurpunt en vzw Durme gaan aan de hand van de uitwerpselen na van waar het dier afkomstig is en of er mogelijks nog meer otters zijn. "We hopen natuurlijk dat de otter zich hier ook gaat voortplanten. Momenteel weten we nog niet of het een mannetje of een vrouwtje is, eens we dat weten kunnen we misschien zoeken naar een naam voor het diertje."