Huishoudhulpen leggen het werk neer uit onvrede over loon

Huishoudhulpen die met dienstencheques worden betaald, zijn al enige tijd ontevreden over hun loon. Ze verdienen zo'n 11,50 euro bruto per uur. Eind november betoogden honderden van hen in Brussel voor een loonsverhoging. Maar ook met een sociaal bemiddelaar is er geen vooruitgang geboekt in de onderhandelingen met de werkgevers. De christelijke vakbond ACV riep daarom op tot een staking vandaag.