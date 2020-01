Sociale huisvesting wordt onbetaalbaar voor personen met een handicap

De verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering is dan ook groot. Het idee dat wie in een sociale woning woont er dan maar voor moet bijdragen, gaat alleen op als ook de overheid haar verantwoordelijkheid opneemt. Want wie een tegemoetkoming onder de armoedegrens geeft, moet er maar voor zorgen dat ze verhoogd wordt. En wie solidariteit en menselijkheid predikt, moet er maar voor zorgen dat iedereen, ook mensen met een handicap, ook in 2020 nog mee kan.

Het is dan ook niet onlogisch dat Koen Hermans in het boek Armoede en Handicap in België pleit om de kosten voor huisvesting, gezondheid en onderwijs voor mensen met een handicap terug te dringen. Of om de uitkeringen en tegemoetkoming die deze mensen krijgen te verhogen tot de armoedegrens. Vandaag krijgen zij echter te weinig en geven ze te veel weer af. Die kloof wordt met de stijging van de sociale huurprijzen alleen maar groter.

De inkomensvervangende tegemoetkoming is er voor mensen die wegens hun handicap niet of slechts deels over een inkomen uit arbeid kunnen beschikken. Het IVT zorg voor een zeker basisinkomen voor mensen die geen sociale rechten konden opbouwen. Belangrijk is dat in de berekening van die tegemoetkoming al rekening gehouden wordt met de andere eventuele inkomens binnen een gezin.

Vandaag zien we dat er één vlijmscherpe kant overgebleven is. Door het toevoegen van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) aan het bepalen van de huurprijs, stijgt die huurprijs voor mensen met een handicap erg sterk. Een stijging van verschillende honderden euro’s per maand is op het terrein geen zeldzaamheid.

De armoedeorganisaties gaven dat signaal ook aan de bevoegde minister, in de zomer van 2018. Maar, zo werd verzekerd, de stijging van de huurprijzen zou beperkt blijven. En de huurprijzen op de sociale huurmarkt in Vlaanderen zijn laag in vergelijking met andere landen, dus mocht die wel wat omhoog. De ‘scherpe kantjes’ zouden wel nog weggevijld worden vooraleer de nieuwe huurprijzen in voege kwamen, werd ons gezegd.

Die signalen worden intussen ook bevestigd. Sociaal werkers die cliënten in OCMW’s begeleiden in budgetbeheer of schuldbemiddeling moeten plots op zoek naar extra besparingen in het huishoudbudget. Voor wie maandelijks rondkomt met een leefbudget van 300 euro is 50 euro extra huur veel geld.

Maar tegelijk nam het nieuwe decreet, of het Kaderbesluit Sociale Huur zoals het officieel heet, enkele kwalijke opties. Met één daarvan werden we de voorbije weken al uitvoerig geconfronteerd. Door een aantal uitzonderings­voorwaarden in het bepalen van het inkomen te schrappen, worden de huurprijzen van vele mensen in sociale huisvesting opgetrokken.

Onder voormalig Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans, werd werk gemaakt van een nieuw decreet sociale huur. Dat decreet zette enkele stappen vooruit in de vereenvoudiging van de sociale huur in Vlaanderen. Dat was zinvol en nodig.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.