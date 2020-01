Dit zijn indrukwekkende beelden uit het zuiden van Israël. Bij valavond vormen spreeuwenzwermen daar prachtige patronen in de lucht. Waarom ze het doen is nog altijd een mysterie. Mogelijk om roofvogels af te schrikken voor ze gaan slapen. Hoe ze het doen, is wel ontrafeld. Eén spreeuw houdt maximaal zeven andere spreeuwen in de gaten, en hun reactievermogen is razendsnel.