Tunnel onder station Leuven loopt onder water, reizigers met natte voeten

Verbaasde voetgangers en fietsers maandagavond in de voetgangerstunnel onder het station van Leuven, want de tunnel stond vol water. Op sommige plaatsen stond het water zelfs vijf centimeter hoog. Heel wat reizigers hadden dan ook natte voeten, en ook de winkeltjes in de tunnel liepen onder water.

Fietsenparking

Naast de voetgangerstunnel, onder het Martelarenplein bouwt de NMBS een nieuwe, ondergrondse fietsenparking met plaats voor 4.000 fietsen. Die werkzaamheden zijn volop aan de gang, waarschijnlijk gaat het om grondwater afkomstig van die werkzaamheden. De NMBS heeft gisterenavond nog pompen aangesloten om het water weg te pompen.