Uitvaart Australische brandweerman: "Erg trieste dag voor bevolking, brandweer en families"

In Sydney, in Australië, is vanmorgen een uitvaartplechtigheid gehouden voor een overleden brandweerman die is omgekomen in de grote bosbranden die nog altijd in het land woeden. De brandweerman kwam samen met een collega om het leven toen een brandende boom op hun brandweerwagen viel. Eind december stierf ook al een derde brandweerman bij de blusoperaties. De Australische minister voor Watervoorziening David Littleproud dankte de drie voor bewezen diensten.