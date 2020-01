Niet alleen de lege flessen moeten buiten na de kerst- en eindejaarsperiode, ook de kerstboom. Wie nog een echte boom in huis heeft gehaald, kan die in de tuin planten, naar het containerpark brengen of, zoals hier in Zelzate, laten ophalen door de vuilkar. Veel gemeentes laten de bomen ophalen en verwerken tot compost.