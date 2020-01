Van "smart home" tot seksspeeltjes: dit is CES, de Amerikaanse elektrobeurs waar gadgetliefhebbers van watertanden

Ook het Belgische bedrijf Domestia richt zich op die markt, en ontwerpt technologie waarmee u gordijnen of de poort aan uw oprit kan bedienen met uw gsm.

Het is een van de ongeveer 20 Belgische bedrijven die op de beurs tentoonstellen. Ook onder andere IMEC, het internationale bedrijf met Vlaamse wortels, tekent opnieuw present. Zij richten zich op (kleine) nanotechnologie met onder andere medische doeleinden.

Voor Maarten Bodewes, medeoprichter van Loop Earplugs dat oordoppen ontwikkelt, is de beurs vooral een kans om contacten te leggen: "Dit jaar hebben we al een 25-tal meetings vastgelegd met verschillende distributeurs en retailers wereldwijd. In plaats dat wij naar alle kanten van de wereld moeten reizen, zijn ze hier allemaal op één plek", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. Bekijk hier welke Belgische bedrijven nog deelnemen.