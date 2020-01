Al nood aan vakantieplannen? Minstens vier verlengde weekends in 2020

Het nieuwe jaar is enkele dagen oud en voor de meeste mensen is de dagelijkse werk- en schoolroutine weer op gang gekomen. Heb je al nood aan een nieuwe "break" of wil je weten hoe je je vrije dagen het best kan inzetten? Dan kan je handig gebruikmaken van de verlengde weekends. Dit jaar kan je genieten van vier lange weekends, of zelfs meer als je je vakantiedagen goed plant.