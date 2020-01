Voor 10.000 euro aan materiaal gestolen bij Aalsterse carnavalsgroepen

Tomas Van Droogenbroeck van carnavalsgroep OLG De Toeigplekkers deed zondagochtend een onaangename ontdekking. Toen hij aankwam aan de werkhal in Erembodegem, merkte hij op dat de elektriciteit niet werkte en dat de deur openstond. "Het slot was kapotgeslagen, zag ik. En binnen was een geluidsversterker, verlichting en gereedschap gestolen."

Doelgerichte dieven

Volgens Tomas gingen de dieven heel doelgericht te werk. "Ik zag dat onze ladder niet meer op zijn plaats stond en vond die terug achteraan in een veld. De dieven hadden hem gebruikt om op het dak te kruipen, daar hebben ze de modem voor de internetverbinding van de beveiligingscamera vernield." De camera zelf werd ook gedemonteerd en vervangen door een blok isomo.

Bovendien kenden de dieven volgens hem de code van de poort. "De hallen zijn alleen toegankelijk via een poort. Daarvan hebben we de code nog veranderd in december. Het moet dus iemand geweest zijn die de code kent en hier regelmatig komt."

Ook bij OLG Loesj werd buit gemaakt. "Heel wat van onze Makita machines, laspost, klein gereedschap, schuurmachines, fritex enzovoort zijn gestolen. Ook een een elektrische takel die we nog maar net hadden aangekocht. Spijtig dat ze op deze manier iemand anders zijn vrije tijd, hobby en maanden lang werk proberen te saboteren", schrijven ze op Facebook.

Lijkt geen sabotage

Het lijkt echter eerder een diefstal te zijn en geen bewuste sabotage, want de poppen en wagens bleven onaangeroerd, er werd enkel materiaal gestolen. In totaal zou het gaan om €10.000 aan materiaal.

"We gaan maatregelen nemen om dit in de toekomst hopelijk niet meer mee te maken", zegt Tomas van OLG De Toeigplekkers. "We gaan onze deuren afplakken, zodat niemand kan zien wat er binnen staan. En we gaan investeren in goede beveiligingscamera's. De inbraken zullen ons niet stoppen! Weir doeng voesj."

Steun

De getroffen carnavalsgroepen krijgen veel steun. Onder meer van carnavalsgroep AKV Gebosjt, die op dezelfde site liggen en vorig jaar slachtoffer werden van sabotage.