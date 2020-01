Zakenman Philip Cracco (56) overleden na strijd tegen kanker

De zakenman uit West-Vlaanderen richtte in in de jaren negentig Accent Interim op, wat uitgroeide tot een succesvolle multinational. Bijna twintig jaar later, in 2014, deed hij de interimgroep van de hand en kocht vervolgens horlogemaker Rodania op. Dat verhaal kende minder succes, Cracco verkocht het bedrijf eind 2018. Hij keerde daarna opnieuw terug naar de interimsector met het uitzendbedrijf Jobfixers.

Philip Cracco werd in Vlaanderen vooral bekend na zijn deelname aan het Vier-programma ‘The sky is the limit’. Hij hield van racecircuits en was meer dan twintig jaar een gepassioneerde rallypiloot.