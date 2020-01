100 jaar Oostkantons en Duitstalige Gemeenschap: exoten, halve Duitsers of gewoon Belgen?

Maar wie zijn die Oostkantonners, in die regio geprangd tussen Luik en Duitsland? En voelen ze zich nu Belg of niet? Andreas Kockartz, journalist bij de Duitstalige pagina's op vrtnws.be én inwoner van Eupen, weet er alles van: "Voor ons is het eigenlijk niets bijzonders. Wij zijn gewoon de Duitstalige Belgen. Ik voel wel dat we in het binnenland nog vaak worden bekeken als exoten, maar we voelen ons eigenlijk niet zo. Maar voor veel mensen zijn de Oostkantons blijkbaar iets bijzonders."

"Ik ben graag Belg van Duitse cultuur, zo simpel is dat. Ik geniet van het beste van beide werelden. Ik ben een prototype van een Belg: geboren en getogen in Eupen, ik heb gestudeerd in Luik en ik werk in Brussel voor een Vlaamse instelling. Belgischer kan niet. En wat er nog bijkomt: mijn partner is een Duitse."