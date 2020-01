Wereldkampioen turnen Nina Derwael waarschuwt voor gsm'en achter het stuur in nieuwe campagne

"Doe zoals ik. Wagen in, gsm uit." Aan het woord is tweevoudig wereldkampioen turnen Nina Derwael. Zij wordt het gezicht van een nieuwe sensibiliseringscampagne van Vias. In het tv-spotje krijgt Derwael telefoon tijdens een turnoefening. Ze is afgeleid en valt op de grond. Ook in het verkeer leidt de smartphone af waardoor er regelmatig ongevallen ontstaan.

"Ik probeer zelf een veilige chauffeur te zijn, maar ik merk dat heel veel leeftijdsgenoten het moeilijk hebben om zich niet te laten afleiden door hun gsm in het verkeer", zegt Derwael daarover.

