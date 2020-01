Bekijk: aan deze auto bouwde "Avatar"-regisseur James Cameron mee

De jaarlijkse elektronicabeurs CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas is een uitdaging voor industriëlen die willen tonen wat ze in hun mars hebben. De aandacht trekken, speelde alleszins een grote rol bij de ontwikkeling van deze auto, de "AVTR" (Advance Vision TRansportation). Regisseur James Cameron (van de film "Avatar") stond mee aan de wieg van dit concept.