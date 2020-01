Welke auto is de properste voor het milieu? De verschillen zijn klein en diesel is zeker niet de slechtste

Eerst even duidelijk maken wat een milieuvriendelijke auto is. Vervuiling van het milieu, daarmee bedoelen we luchtvervuiling: zoals fijnstof en stikstofoxiden, die onder meer uit de uitlaat komen. Stikstofdioxide is vooral schadelijk voor de luchtwegen. Van fijnstof is bekend dat het kankerverwekkend is.

Milieu op het gebied van autotechnologie is dus een andere bekommernis dan het klimaat. Klimaat heeft te maken met broeikasgassen, zoals bijvoorbeeld CO₂. Hoe meer CO₂ in de lucht, hoe sterker de opwarming. CO₂ heeft rechtstreeks te maken met het verbruik van fossiele brandstoffen. Hoe meer je verbruikt, hoe meer CO₂ er de lucht in gaat. Maar daarover hebben we het elders, in een apart artikel. Hier beperken we ons tot fijnstof en stikstofoxiden.

We deden een uitgebreide literatuurstudie, lazen verscheidene testrapporten van onder meer onze keuringsinstanties, en gingen te rade bij drie academici: Sebastian Verhelst (UGent), Marc Pecqueur (Thomas More, KU Leuven) en Maarten Messagie (VUB).

Daarnaast voerden we ook zelf een praktijktest uit, met apparatuur van Testo, een Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in het meten van allerlei gassen. Testo is ook een van de kandidaten om nieuwe meettoestellen te leveren voor de nieuwe fijnstofmetingen van onze autokeuringscentra.