Oekraïens vliegtuig met 176 mensen aan boord neergestort bij Teheran: alle inzittenden overleden

Volgens de luchtvaartmaatschappij Ukraine International Airlines was het gecrashte toestel "een van de beste vliegtuigen die we hadden, met een fantastische, betrouwbare bemanning". De luchtvaartmaatschappij gaat ervan uit dat de kans op een menselijke fout bij de bemanning "miniem" is.

Het toestel was ook vrij nieuw, het was gebouwd in 2016. Op 6 januari, twee dagen voor de crash dus, had het toestel nog een technische controle ondergaan. De luchtvaartmaatschappij heeft voorlopig alle vluchten naar Teheran opgeschort.

