De eeuwige oorlog in Irak: vier redenen waarom vrede er onmogelijk lijkt

Tijdens de oorlog tegen IS heeft Iran echter een sterke militaire aanwezigheid opgebouwd in Irak. In de praktijk controleert het er hele gebieden. De Iraniërs, voor wie de Amerikaanse troepenmacht in hun buurland een doorn in het oog is, kunnen hun milities inzetten als pionnen in het geopolitieke schaakspel tegen de VS. Zo'n proxy-oorlog, een soort van indirecte oorlog die door verschillende partijen in een ander land gevoerd wordt met irreguliere legers, is voor Iran veel comfortabeler dan een traditionele open oorlog tegen de VS.