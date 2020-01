Bosbranden zijn grote klap voor toerisme in Australië: "Australië is open, kom hier op vakantie"

De zware bosbranden in Australië zijn een grote klap voor het toerisme in het land. Veel van de meest bezochte plekken worden bedreigd of zijn inmiddels al afgebrand. Kangaroo Island bijvoorbeeld is een van de beste plaatsen om dieren in het wild te spotten. Het eiland is al voor de helft in de as gelegd en veel kangoeroes en koala's zijn omgekomen in het vuur. De Australische premier roept toeristen op om toch te komen.