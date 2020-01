Veerle Baetens en Kevin Janssens genomineerd voor Belgische filmawards Magritte du Cinéma

Hoewel de hoofdfocus van de Magritte du Cinéma vooral Franstalig België is, sleepte Vlaamse acteur Kevin Janssens een nominatie in de wacht voor zijn hoofdrol in "De Patrick". Veerle Baetens ("Duelles") maakt kans op de prijs voor beste actrice, een award die ze in 2016 ook al verzilverde, en de soundtrack van componist Raf Keunen voor "Lola vers la mer" viel ook in de smaak van de jury.