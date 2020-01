Eerste repetitie dak- en thuislozenorkest in Hasselt: "We gaan er samen iets moois van maken"

Als je dakloos of kwetsbaar bent, dan is muziek misschien één van de dingen die je recht houden. Maar wat als je zelf aan de slag gaat en muziek begint te maken? Dan kom je lotgenoten tegen en dan doe je tegelijk ook iets plezants.

De Serre

Het nieuwe straatorkest in Hasselt wil daklozen en kwetsbare Hasselaren samenbrengen en werken aan hun zelfwaarde. Gisteren kwam een tiental geïnteresseerden opdagen in De Serre in Hasselt voor de eerste repetitie van het nieuwe orkest en dat was meer dan verwacht.

Bert Peyffers, die het orkest zal leiden, had er enorm veel zin in. Hij legde gisteren uit welke instrumenten er waren en wat je ermee kon doen. "Mijn mama heeft me als alleenstaande mama grootgebracht", vertelt Bert. "Ik herinner mij dat ik graag muziek wou maken maar daar was geen geld voor. Ik ben dan in percussie gerold en gebruikte de kookpotten van mijn mama om muziek mee te maken."

Veel creativiteit

"Ik schrik er toch van hoeveel muzikaliteit er in deze mensen zit en ook hoeveel creativiteit. We gaan samen mooie dingen kunnen doen", lacht Bert. "Ik heb hier instrumenten van over de hele wereld: kokosnoten bijvoorbeeld maar nog veel meer. De mensen hier zijn telkens verbaasd als ze merken hoeveel muziek daaruit komt."

"Ik woon alleen", zegt één van de deelnemers. "Ik ben blij dat ik eens uit mijn huis kom en je kan ook altijd bijleren, vind ik. Ik hou van muziek. Ik luister meer naar muziek dan ik naar TV kijk. En nu kom ik zelf eens muziek maken."

Muziekstudio

"Mijn droom is om ooit met dit orkest de studio in te gaan en er een groep van te maken en te gaan optreden", vertelt Bert Peyffers. "Maar dat is wat IK wil. Het is natuurlijk ook belangrijk wat zij willen. Maar het moet vooral van hen komen, het moet u raken. Ik zit in een luxepositie vandaag, ik kan doen wat ik graag doe: musiceren! En dat doe ik ook graag met deze mensen hier. Dus volgende week is er zeker weer een nieuwe repetitie."