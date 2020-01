Eredoctoraat aan UHasselt voor bekende Britse antropologe en biologe Jane Goodall

Jane Goodall heeft onder meer veel onderzoek gedaan naar het leven van chimpansees. Rector Luc De Schepper legt uit waarom de universiteit aan haar een eredoctoraat uitreikt: "Omdat zij een heel bekende wetenschapster is die met haar onderzoekstechnieken, onder meer naar het sociaal gedrag bij chimpansees, hele nieuwe methoden ontwikkeld heeft. Maar Jane Goodall is tegelijk ook een icoon geworden, zeker bij de jeugd, rond alle milieuproblemen, zoals de klimaatverandering en biodiversiteit."

Jane Goodall Institute

Met het Jane Goodall institute zet de biologe zich wereldwijd in voor natuurbehoud. Het instituut houdt wereldwijd lezingen over milieuproblemen, en heeft ook een afdeling in België. Hier organiseert het instituut ook gerichte acties zoals het aanplanten van bomen en projecten met jongeren.

Bezoek aan Ecotron en Nationaal Park Hoge Kempen

Jane Goodall krijgt haar eredoctoraat op 12 maart. Ze zal dan ook Ecotron bezoeken in Eisden, in Maasmechelen, een plek waar de UHasselt in 13 ecosysteemkamers het klimaat van de toekomst nabootst. Jane Goodall zal dan ook het Nationaal Park Hoge Kempen bezoeken. Directeur Ignace Schops van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland is blij met het bezoek. Het regionaal landschap viert dan net zijn 30ste verjaardag.