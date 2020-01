Europese Commissie waarschuwt Londen: "Te veel afwijken van Europese regels leidt tot zwakkere handelsdeal"

Na de brexit is er weinig tijd om een nieuw handelsakkoord te sluiten. De overgangsperiode eindigt op 31 december 2020. In principe kan ze verlengd worden, maar de regering-Johnson wil daar niet van weten. Het korte tijdsbestek waarin een akkoord overeengekomen moet worden, zal de onderhandelingen allesbehalve eenvoudig maken, waarschuwde Von der Leyen.

"De waarheid is dat ons partnerschap niet hetzelfde zal zijn als voorheen, en ook niet zo hecht. Want elke keuze die wordt gemaakt, zal gevolgen met zich meebrengen. Elke beslissing zal compromissen vergen." Von der Leyen herhaalde dat ze niet gelooft in een omvattend akkoord tegen het einde van het jaar. "We zullen prioriteiten moeten stellen." Von der Leyen stelt daarom voor om eerst te onderhandelen over zaken die niet geregeld zijn door internationale akkoorden.