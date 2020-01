Euthanasie bij psychisch lijden: wanneer kan het, hoe gaat het in z’n werk en hoe vaak gebeurt het?

Tot en met 2018 hebben 19.420 mensen in België euthanasie gekregen. Er zijn nog geen cijfers over 2019, maar we kunnen er van uitgaan dat de kaap van de 20.000 is overschreden. De grafiek toont ook een sterke stijging: wanneer je 2018 vergelijkt met 2003 is er sprake van een tienvoud.

De cijfers tonen ook dat het aantal euthanasies wegens psychisch lijden maar een zeer klein deel is, in 2018 gaat het slechts om 2,8 procent van alle euthanasies: 57 mensen kregen euthanasie wegens psychisch lijden, terwijl in totaal 2.357 mensen euthanasie kregen.