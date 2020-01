Eind januari evaluatie hervorming sociale huurprijzen, minister Diependaele: "We staan open voor bijsturing"

De hervorming van de sociale huurprijzen is nog een beslissing van de vorige Vlaamse minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), met de bedoeling de berekening objectiever te maken. Concreet bepalen sinds januari drie parameters de huurprijs van sociale woningen: de marktwaarde, de inkomsten van alle gezinsleden en een energiecorrectie.

Ook de inkomensvervangende tegemoetkoming van inwonende gezinsleden wordt voortaan meegeteld in de berekening, en dat leidt tot protest. Veel sociale huurders stapten naar de ombudsman, omdat hun huur soms met 50 procent of meer omhoog gaat.

"We hebben op dit moment geen zicht op de concrete huurprijzen die mensen moeten betalen, dat is een kwestie van de huisvestingsmaatschappijen", zei Diependaele. "We hebben gevraagd om eind deze maand een overzicht te krijgen, dan kunnen we de gevolgen beter inschatten", aldus de minister. "We gaan dan ook kijken naar individuele gevallen en zien waar moet worden bijgestuurd. Daar staan we voor open."