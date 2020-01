Fietsers kunnen zwart punt in Mechelen mijden dankzij nieuwe fietstunnel

Het Agentschap Wegen en Verkeer is al enkele jaren bezig met de heraanleg van de zwarte kruispunten in Mechelen. Op dit moment wordt het kruispunt van de R6 en de Antwerpsesteenweg aangepakt. Daar wordt een brug gebouwd, en die zou in mei klaar moeten zijn. Voor de fietsers is het nu al veiliger: vandaag is de nieuwe fietstunnel vlakbij het kruispunt feestelijk geopend.

"Eindelijk uit de drukte"

De eerste fietsers zijn alvast enthousiast. "Als fietser was ik altijd ongerust als ik via het kruispunt moest passeren, met al dat zwaar verkeer", zegt buurtbewoner Willy. "Hier heb ik echt naar uitgekeken, eindelijk kan je in alle rust fietsen."

Er zijn wel enkele fietsers die het gek vinden dat ze een omweg moeten maken. "Het is inderdaad een kleine omweg", geeft Jef Schoenmaekers van het Agentschap en Verkeer toe. "Maar dit was praktisch gezien de beste oplossing, en ik denk dat de verbeterde veiligheid die omweg wel waard is."

Fietspad naar Sint-Katelijne-Waver

De fietstunnel ligt vlakbij de industriezone Mechelen-Noord en bij het AZ Sint-Maarten. "We hopen dat de mensen die hier moeten zijn de auto wat vaker aan de kant laten staan en de fiets nemen, nu er een veilige fietstunnel is", zegt Schoenmaekers. "De tunnel vormt ook een belangrijke schakel in de fietsroute die er zal komen tussen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver."