Gemiddelde menselijke lichaamstemperatuur is de laatste 150 jaar licht gedaald

"Onze temperatuur is niet wat de mensen denken dat ze is", zei dokter Julie Parsonnet. "Wat iedereen geleerd heeft in zijn jeugd, namelijk dat onze normale temperatuur 37 graden is, is verkeerd." Parsonnet is professor geneeskunde aan de Amerikaanse Stanford University en de senior auteur van de nieuwe studie.

Die standaard van 37 graden Celsius werd in 1851 vastgelegd door de Duitse dokter Carl Wunderlich. Moderne studies hebben dat getal echter in vraag gesteld en stellen dat het te hoog is. Een recente studie bij 25.000 Britse patiënten kwam bijvoorbeeld uit op 36,6 graden als gemiddelde temperatuur.

In de nieuwe studie hebben Parsonnet en haar collega's van de Stanford School of Medecine de tendensen onderzocht in verband met de lichaamstemperatuur en ze komen tot de conclusie dat de veranderingen in temperatuur sinds de tijd van Wunderlich een echt historisch patroon weergeven, en geen meetfouten of afwijkingen.

De onderzoekers stellen dat de daling in lichaamstemperatuur het resultaat is van veranderingen in onze leefomgeving gedurende de afgelopen 200 jaar, die op hun beurt fysiologische veranderingen veroorzaakt hebben, veranderingen in de manier waarop ons lichaam functioneert.