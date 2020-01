Gent kleurt groen: twee bushaltes krijgen groendak op schuilhuisje

In Gent zijn er zo'n 500 bus- en tramhaltes met een schuilhuisje, maar het stadsbestuur wil die schuilhuisjes nu voorzien van een groendak. Het idee kwam van gemeenteraadslid Stephanie D'Hose (Open VLD), ze liet zich inspireren in Nederland: "Ik was onlangs in Utrecht. Die stad is heel vergelijkbaar met Gent: het is ongeveer even groot en het is ook een universiteitsstad. Zij zetten heel grote stappen vooruit op vlak van groene mobiliteit en ik zag dat 300 van hun schuilhuisjes een groendak hadden."

"Zo'n groendak oogt niet alleen heel mooi, het is ook nuttig", legt D'hose uit. "Het zorgt voor meer biodiversiteit in de stad en het helpt tegen opwarming bij hitte."

Proefproject

Gent gaat, bij wijze van experiment, alvast twee groendaken plaatsen: één op de Brugsesteenweg, ter hoogte van de Isegrimstraat, en één op het Drongenplein. "Die twee schuilhuisjes zijn niet verbonden aan een privaat contract, dus die kunnen we nu al een groen dak geven en dat zal dienen als proefproject. Voor de andere bushokjes moeten we eerst nog overleggen met die externe partner", aldus Stephanie D'Hose.

Ook voor particulieren wil de stad groendaken stimuleren. Ze geven daar premies voor.