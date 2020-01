Golfregio mijden of niet? De gevolgen van de Iraans-Amerikaanse spanningen voor de luchtvaart

Op de website Flightradar 24 kan je duidelijk zien dat veel vliegtuigen die normaal over de Golfregio vliegen op weg naar Azië nu een iets noordelijker of zuidelijker traject volgen, in een wijde boog rond Irak en Iran. Een veiligheidsmaatregel na de Iraanse raketaanval tegen VS-basissen in Irak en de nog niet opgehelderde crash van een Oekraïense Boeing in Iran.