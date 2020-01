Harry en Meghan zetten stap opzij en kiezen voor financiële onafhankelijkheid

"Helemaal uit de lucht vallen, komt dit niet", duidt correspondente Lia van Bekhoven in "Terzake". De voorbije maanden was al duidelijk geworden dat de Britse prins Harry en Meghan het moeilijk hebben met de Britse sensatiepers. "Ik heb nooit gedacht dat het makkelijk zou zijn, maar ik dacht dat het tenminste fair zou zijn" liet Meghan zich in oktober ontvallen tijdens een interview met de Britse commerciële zender ITV.

Prins Harry trok een parallel met wat prinses Diana is overkomen. Zijn moeder kwam in 1997 om het leven in Parijs, op de vlucht voor opdringerige paparazzi. "Elke keer als ik een klik hoor, elke keer als ik een flits van een camera zie, brengt mij dat helemaal terug tot daar. In dat opzicht is de media-aandacht van nu de slechtste herinnering aan haar leven."