De illusie van onze achtertuin waar niets in de wereld foutloopt, is onhoudbaar

Misschien is het daarom dat mensen zo emotioneel reageren als er ‘in hun achtertuin’ een asielcentrum of een windmolenpark wordt gepland. Ook mensen die bezorgd zijn om het milieu of oprecht inzitten met vluchtelingen, zetten zich schrap als dat allemaal opeens erg dichtbij komt. In hun eigen gemeente of buurt, in het landschap waar ze op uitkijken.

Ze vinden moeiteloos spitsvondige argumenten die duidelijk maken waarom het echt geen goed idee is dat het geplande asielcentrum uitgerekend in hun gemeente komt. Of waarom de windmolens beter wat verderop gaan draaien. Waarom het in hun geval perfect verdedigbaar is om een eind buiten ‘de bewoonde wereld’ te gaan wonen. En waarom zij dus echt wel een bedrijfswagen nodig hebben. Enzovoort.