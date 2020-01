Reeds voorheen heb ik steeds voorgehouden dat wetgeving over geboren worden en sterven delicaat is en slechts gewijzigd kan worden na fundamenteel nadenken en na het oprecht luisteren naar eenieder die betrokken is bij dergelijke problematieken.

Ik wil niet interfereren over het assisenproces dat komende is, doch lees in de media dat blijkbaar sommige actoren het individueel karakter van een specifiek dossier willen overstijgen om er zodoende een politiek en ideologisch proces van te maken.

Een tweede verdienste van de reeks is zeker ook dat andermaal aangetoond wordt dat iedere strafzaak specifiek is en dat ieder veroordelend vonnis gesteund moet worden op elementen en bewijzen afgeleid enkel uit het strafdossier of uit het procedureverloop ter zitting.

