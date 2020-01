"Iran zoekt een evenwicht: vergelding die net groot genoeg is, want het land kan bij escalatie alleen maar verliezen" 

Vraag is of de Iraanse vergeldingsactie genoeg zal zijn om de wraakgevoelens in Iran te beantwoorden. "Als je het realistisch bekijkt, konden ze geen ongelooflijk zware vergelding gaan uitvoeren. Dat weten de Iraanse militaire planners ook", legt Jens Franssen uit. "Want dan leg je de lat te hoog en krijg je snel een gevaarlijke escalatie van het conflict. Een escalatie die Iran aan het einde van de rit alleen maar kan verliezen, omdat Iran de zwakkere partij is mocht het tot een groot gewapend conflict komen met de Verenigde Staten."

Voor Iran komt het er dus op aan om een evenwicht te zoeken met een vergelding die relatief groot genoeg is, aldus Franssen. "Misschien vandaar ook dat Iran spreekt over 80 Amerikaanse doden en dat we het uiteindelijke cijfer nooit zullen weten omdat het beide partijen misschien goed zal uitkomen om dat in het midden te laten."

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft na de aanval laten weten dat het om een proportionele verdedigingsactie ging en dat de tegenaanval afgesloten is.